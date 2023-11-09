СБУ затримали колишнього посадовця Кропивницького СІЗО, який незаконно продавав за кордон деталі до вертольотів МІ-8.

Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

За словами слідчих, затриманий хотів продати допоміжні газотурбінні двигуни й навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

Згодом за допомогою сервісів міжнародних вантажоперевезень він переправляв складники до вертольотів іноземним замовникам.

Відомо, щоб приховати нелегальний експорт, фігурант вносив неправдиві дані до товарно-транспортних декларацій.

Чоловіка затримали в одному з поштових відділень міста, коли той намагався оформити «вантаж».

Наразі правоохоронці розслідують джерела походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання й готуються передати вилучене майно Збройним силам України.

Правопорушнику загрожує ув'язнення на термін до 3 років.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила в Одесі ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу ЗС РФ — зловмисник розвідував позиції Сил оборони на території регіону.