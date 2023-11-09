Загиблий Геннадій Частяков

Повідомлено про підозру офіцеру з апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Про це повідомили у ДБР.

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету.

Згодом він упакував шість гранат у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження.

«Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів», — йдеться у повідомленні.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 263 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, що в Київській області вибухнула граната, внаслідок чого у свій день народження загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков. У МВС повідомили, що спершу до рук боєприпас взяв син загиблого та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Після цього чоловік, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову заявив, що попереджав про справжність гранат.