Печерський райсуд столиці залишив без запобіжного заходу офіцера з апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковника Андрія Тімченка, який подарував гранати Геннадію Частякову — помічнику Валерія Залужного.

Як повідомили Укрінформу у Печерському суді, відповідне рішення ухвалене за підсумком розгляду клопотання прокуратури.

— Суддя відмовився застосувати до підозрюваного Андрія Тімченка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, про що просила прокуратура, — сказав співробітник суду.

Таким чином, Андрій Тімченко залишився без запобіжного заходу. Проте він зобов’язаний прибувати до слідчого за першою вимогою.

Нагадаємо, що в Київській області вибухнула граната, внаслідок чого у свій день народження загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков. У МВС повідомили, що спершу до рук боєприпас взяв син загиблого та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Після цього чоловік, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову заявив, що попереджав про справжність гранат.

9 листопада ДБР поінформувало, що повідомило про підозру офіцеру з апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.