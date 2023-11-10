Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 11 військовослужбовців, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями під час захоплення частини Київської області у лютому-березні 2022 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«Розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2022 року російські військовослужбовці, озброєні вогнепальною зброєю та бойовою технікою, здійснювали фільтраційні заходи в окупованому селі Мотижин і на його околицях», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, пересуваючись на броньованій техніці із позначкою «V», вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях з мирними мешканцями поблизу ландшафтного парку в Мотижині, а також на вулиці Шевченка в самому населеному пункті.

Як зазначили прокурори, в обох випадках люди намагалися виїхати із зони бойових дій в сторону Житомирської траси. Транспортні засоби рухалися на зустріч ворожій техніці та не мали жодних ознак приналежності до Сил оборони України.

«Коли автомобілі зупинилися, військовослужбовці країни-агресора без попередження відкрили по них прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів від вогнепальних поранень загинули шестеро цивільних громадян», — зазначають в пресслужбі.

Наразі тривають заходи із встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних. Окупантам інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Нагадаємо, у Запорізькій області російські військові обстріляли у «сірій зоні» евакуаційну колону авто мирних жителів.