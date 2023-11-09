Сьогодні, 9 листопада на Херсонщині російські війська обстріляли ще одну церкву — у селі Золота Балка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрона у будівлі пошкоджено вікна та двері.
«Близько 12:30 під вогонь потрапила релігійна споруда у Золотій Балці», — йдеться у повідомленні.
Крім того, ворог вдарив і по магазину та припаркованих поруч автівках. Люди не постраждали.
Раніше повідомлялося, що росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.
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Сьогодні, 9 листопада на Херсонщині російські війська обстріляли ще одну церкву — у селі Золота Балка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрона у будівлі пошкоджено вікна та двері.
«Близько 12:30 під вогонь потрапила релігійна споруда у Золотій Балці», — йдеться у повідомленні.
Крім того, ворог вдарив і по магазину та припаркованих поруч автівках. Люди не постраждали.
Раніше повідомлялося, що росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.