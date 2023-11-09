Нацрада з питань телебачення та радіомовлення внесла 16 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора. Серед них — HD REZKA, KINOGO, ГидОнлайн, Kinokrad. Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.
Про це йдеться на сайті медіарегулятора.
Зазначається, що в переліку були внесені ще такі медіасервіси:
Окрім того, підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих ресурсів чи їх повна або переважна спрямованість на територію та аудиторію Росії.
Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.
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Нацрада з питань телебачення та радіомовлення внесла 16 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора. Серед них — HD REZKA, KINOGO, ГидОнлайн, Kinokrad. Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.
Про це йдеться на сайті медіарегулятора.
Зазначається, що в переліку були внесені ще такі медіасервіси:
Окрім того, підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих ресурсів чи їх повна або переважна спрямованість на територію та аудиторію Росії.
Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.