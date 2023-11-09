Нацрада з питань телебачення та радіомовлення внесла 16 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора. Серед них — HD REZKA, KINOGO, ГидОнлайн, Kinokrad. Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.

Про це йдеться на сайті медіарегулятора.

Зазначається, що в переліку були внесені ще такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);

Смотрёшка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Окрім того, підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих ресурсів чи їх повна або переважна спрямованість на територію та аудиторію Росії.

Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.