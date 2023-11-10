Вперше в історії Організації Об'єднаних Націй її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя у Міжнародному суді ООН.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його», — написав він.

Глава держави привітав представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї.

Нагадаємо, що міжнародний суд ООН розгляне другу справу за позовом України проти РФ «Про звинувачення у скоєнні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього».