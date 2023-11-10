В Миколаєві, вчора, 9 листопада внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що близько 20:00 стріляли у дворі будинку по вулиці Крилова. Про постріли до поліції повідомили місцеві мешканці. З місця події потерпілого забрала швидка. Він із вогнепальним пораненням голови перебуває у реанімаційному відділенні.

На місці події біля одного з будинків правоохоронці виявили плями крові та гільзи від невстановленої зброї.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). На місці працюють слідчі, криміналісти, оперативники, патрульні поліцейські та кінологи.

«Поліцейські вживають заходів задля встановлення усіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб. У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція. Тривають оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.