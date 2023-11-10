Над територією Миколаївської області вночі, 10 листопада, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано БпЛА типу «Shahed 131/136».
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 9 листопада, об 11:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також вчора, 9 листопада, о 19:26 ворог завдавав артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади.
Нагадаємо, що вчора, 8 листопада, російські окупанти знову атакували Миколаївщину.
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Над територією Миколаївської області вночі, 10 листопада, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано БпЛА типу «Shahed 131/136».
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 9 листопада, об 11:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також вчора, 9 листопада, о 19:26 ворог завдавав артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади.
Нагадаємо, що вчора, 8 листопада, російські окупанти знову атакували Миколаївщину.