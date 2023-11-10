Ще 1 листопада у тимчасово окупованому Сімферополі мобілізовані росіяни побили свого полковника. 7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову», — розповіли в ГУР.

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм.

Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.

Раніше повідомлялося, що РФ планує провести чистки у військоматах Криму через провал мобілізації.