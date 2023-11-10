СБУ затримали ще одну інформаторку російських спецслужб, яка, за даними слідства, коригувала повітряні удари Росії по території Одеської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей росіян були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.

Відомо, що розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій і критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ, як стверджується, спрацювали на випередження — своєчасно викрили російську інформаторку, задокументували її дії та затримали її.

СБУ встановило, що фігуранткою є жителька села Приморське Одеської області. За даними слідства, вона комунікувала з росіянами через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Жінці загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Одеси, яка отримувала гроші від росіян за координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

Раніше повідомлялось, Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари росіян по звільненому Херсону.