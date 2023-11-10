Правоохоронці затримали жителя Первомайського району за незаконне зберігання автомата, гранат та набоїв.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївській області.

Отримавши оперативну інформацію про те, що 43-річний мешканець одного із сіл Мигіївської громади Первомайського району зберігає зброю та вибухівку, правоохоронці провели невідкладний обшук на території його домоволодіння.

«Слідством встановлено, що підозрюваний, виконуючи прохання свого знайомого, отримав від незнайомого йому чоловіка мішок, у якому знаходились 4 гранати РГД-5 з підривачами та предметом, ззовні схожим на автомат АК-74, з предметами, ззовні схожими на патрони, в кількості 19 штук, які в подальшому переніс до свого домоволодіння, де зберігав без передбаченого законом дозволу, до вилучення працівниками поліції», —йдеться у повідомленні.

Чоловіка слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Раніше, у Вознесенську Миколаївської області затримали двох мешканців міста, які вдома зберігати цілий арсенал зброї, серед якої гранати та електродетонатор.