Російські канали повідомили про удар по розташуванню так званого військового слідчого управління Слідчого комітету РФ у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, удару завдали напередодні, 9 листопада. Він припав по двоповерховому будинку на вулиці Портовій, 59, у якому розташовувалися російські військові слідчі.

Внаслідок обстрілу будівлю повністю знищено.

За даними видання, 10 осіб загинули та ще 11 поранені.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 10 листопада, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано БпЛА типу «Shahed 131/136».