Вчора, 9 листопада, мешканці Миколаївщини чотири рази викликали рятувальників на гасіння пожеж у житлових будинках.

Як повідомили в ДСНС Миколаївської області, одна з пожеж виникла у Миколаєві на другому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку. ДСНС загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів. У квартирі згоріли речі.

Також рятувальники три рази залучались в Первомайському районі. Мешканці сповістили про займання господарчої будівлі на території приватного будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Вогонь знищив 350 кілограмів сіна.

Було ліквідовано ще дві пожежі у житловому секторі. В першому випадку вогнеборці загасили займання в господарчій будівлі на території приватного будинку на площі 30 квадратних метрів.

Другий випадок займання рятувальники ліквідували на площі 25 квадратних метрів. Як повідомили в ДСНС згоріли меблі та речі. Як відомо, постраждалих та травмованих немає.

Раніше повідомлялось, що з початку року на Миколаївщині зареєстрована 3031 пожежа, у порівнянні з минулим роком кількість збільшилась на 47%.