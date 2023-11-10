Мешканець Тернополя, який перевозив тіла померлих в морг, дорогою знімав з них золоті прикраси.
Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі
За даними слидства, у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення двох загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.
Також у червні цього ж року обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.
Родичі померлих написали заяви в поліцію. Слідчі встановили особу крадія. Чоловіка визнали винним у крадіждці. Наступні 5 років життя він проведе за ґратами.
Нагадаємо, у Варшаві чоловік видавав себе за манекен, щоб обікрасти ювелірний магазин у торговому центрі.
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Мешканець Тернополя, який перевозив тіла померлих в морг, дорогою знімав з них золоті прикраси.
Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі
За даними слидства, у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення двох загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.
Також у червні цього ж року обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.
Родичі померлих написали заяви в поліцію. Слідчі встановили особу крадія. Чоловіка визнали винним у крадіждці. Наступні 5 років життя він проведе за ґратами.
Нагадаємо, у Варшаві чоловік видавав себе за манекен, щоб обікрасти ювелірний магазин у торговому центрі.