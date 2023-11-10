На Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на «пункт незламності» у Новоолександрівській громаді.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що поранених немає. Постраждала будівля та сходи.
«Такий вигляд зараз має «пункт незламності» у Золотій Балці Новоолександрівської громади. Пів години тому росіяни скинули на будівлю вибухівку з безпілотника», — підписали фото в ОВА.
Раніше 7 серпня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.
Нагадаємо, що у застосунку «Дія» запустять інформаційний сервіс про Пункти незламності.
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На Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на «пункт незламності» у Новоолександрівській громаді.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що поранених немає. Постраждала будівля та сходи.
«Такий вигляд зараз має «пункт незламності» у Золотій Балці Новоолександрівської громади. Пів години тому росіяни скинули на будівлю вибухівку з безпілотника», — підписали фото в ОВА.
Раніше 7 серпня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.
Нагадаємо, що у застосунку «Дія» запустять інформаційний сервіс про Пункти незламності.