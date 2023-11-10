На Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на «пункт незламності» у Новоолександрівській громаді.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зазначається, що поранених немає. Постраждала будівля та сходи.

«Такий вигляд зараз має «пункт незламності» у Золотій Балці Новоолександрівської громади. Пів години тому росіяни скинули на будівлю вибухівку з безпілотника», — підписали фото в ОВА.

Раніше 7 серпня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.

Нагадаємо, що у застосунку «Дія» запустять інформаційний сервіс про Пункти незламності.