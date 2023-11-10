Зранку 10 листопада в одному зі скверів Корабельного району Миколаєва комунальники натрапили на снаряди. Працівники КП «Миколаївські парки» саме прибирали там опале листя.

Викликали поліцію — їхні фахівці відпрацьовують, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

«Для працівників комунальних підприємств ми регулярно проводимо тренінги, як поводитись із вибухонебезпечними чи просто підозрілими предметами. Для цього ми залучаємо наших партнерів з міжнародних організацій», — написав він.

Мер звернувся до містян з проханням серйозно ставитись до таких можливих знахідок.

«Сьогодні, дякувати ЗСУ, наше місто не так масовано обстрілюють, але залишки нерозірваних снарядів ще можуть залишатись на відкритих територіях. У жодному разі не торкайтесь їх, не намагайтесь перенести чи забрати додому. Викликайте поліцію або ДСНС. Батьки, обов’язково поговоріть зі своїми дітьми. Розкажіть їм, що робити у таких ситуаціях. Ще раз. Навіть якщо це буде 10-й чи 15-й раз. Це важливо», — резюмував міський голова.

Нагадаємо, 8 листопада в селі Качкарівка у Херсонській області внаслідок підриву на залишеній окупантами вибухівці загинув тракторист.