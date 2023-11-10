Україні вдалося повернути ще двох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Вони приїхали разом із бабусею.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження, народилися в Криму та опинилися під опікою бабусі у зв’язку зі смертю батька та позбавленням батьківських прав їхньої матері.

Зокрема, бабуся ухвалила рішення виїхати з Криму разом із дітьми після того, як окупаційна адміністрація посилила тиск на людей із проукраїнськими поглядами на тлі початку повномасштабного вторгнення. Вона звернулася до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Андрій Єрмак додав, що молодша онука не є кровною родичкою жінки, тому оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з тимчасово окупованого півострова.

«Наша команда допомогла їм виїхати до України (на підконтрольну Україні територію — ред.), була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора», — розповів очільник Офісу президента.

Наразі родина вже в Києві.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.