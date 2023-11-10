Сьогодні вдень, 10 листопада, російські війська вкотре вдарили по Херсонській області. Постраждали троє жінок.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Відомо, що обстріл стався після 15 години.
Зазначається, що у Тягинці поранено 67-річну жінку, лікарі повідомляють, що вона в стані середньої тяжкості. Під час обстрілу Новорайського травмовано двох жінок, 66 та 35 років. Вони, як і жінка з Тягинки, перебувають у лікарні.
Нагадаємо, що у сьогодні, 9 листопада, на Херсонщині російські війська обстріляли ще одну церкву — у селі Золота Балка.
Раніше повідомлялося, що росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.
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Сьогодні вдень, 10 листопада, російські війська вкотре вдарили по Херсонській області. Постраждали троє жінок.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Відомо, що обстріл стався після 15 години.
Зазначається, що у Тягинці поранено 67-річну жінку, лікарі повідомляють, що вона в стані середньої тяжкості. Під час обстрілу Новорайського травмовано двох жінок, 66 та 35 років. Вони, як і жінка з Тягинки, перебувають у лікарні.
Нагадаємо, що у сьогодні, 9 листопада, на Херсонщині російські війська обстріляли ще одну церкву — у селі Золота Балка.
Раніше повідомлялося, що росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.