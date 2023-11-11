У Миколаєві в четвер, 9 листопада, внаслідок стрілянини на вулиці Крилова поранень зазнав чоловік.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Зазначається, що з місця події 25-річного потерпілого забрала швидка з вогнепальним пораненням голови він продовжує перебувати у лікарні.

За словами Відділу комунікації поліції Миколаївської поліції, на місці працювали слідчі слідчого управління та Миколаївського районного управління, криміналісти, оперативники, патрульні правоохоронці та кінологи. Правоохоронці виявили гільзи від невстановленої зброї.

«У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що до злочину може бути причетний 32-річний знайомий потерпілого. Коли оперативники управління карного розшуку обласного главку та Миколаївського райуправління поліції розшукали його, той намагався покинути межі міста», – розповів начальник кримінальної поліції області Андрій Власенко.

Наразі слідчі затримали фігуранта.

Відомо, що раніше молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та нанесення тілесних ушкоджень.

За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 9 листопада, внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.