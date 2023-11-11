Вчора, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 10 листопада, о 11:20 під артилерійським вогнем було селу Солончаки Куцурубської громади.

Також сьогодні, 11 листопада, о 06:35 ворожі обстріли фіксувалися по селах Іванівка та Яселка Куцурубської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, що протягом доби російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади. Також над Баштанщиною зафіксували розриви ворожих ракет над відкритими територіями.

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.