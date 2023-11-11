Росіяни знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Олесандра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пункт незламності та завод у Бериславському районі.

«За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 696 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що вчора, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.