У ніч проти 11 листопада сили РФ влаштували «комбіновану» повітряну атаку території України, силами протиповітряної оборони збито 19 «Шахедів».
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Відомо, що тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала до 3 години ночі 11 листопада. За цей час, за даними Повітряних сил ЗСУ, «противник атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів».
Зокрема, армія РФ застосувала:
Також у Повітряних силах ЗСУ додали, що більшість ударних БПЛА російські військові спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Нагадаємо, що вчора, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.
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У ніч проти 11 листопада сили РФ влаштували «комбіновану» повітряну атаку території України, силами протиповітряної оборони збито 19 «Шахедів».
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Відомо, що тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала до 3 години ночі 11 листопада. За цей час, за даними Повітряних сил ЗСУ, «противник атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів».
Зокрема, армія РФ застосувала:
Також у Повітряних силах ЗСУ додали, що більшість ударних БПЛА російські військові спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Нагадаємо, що вчора, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.