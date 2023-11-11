На Миколаївщині ввечері, 10 листопада сталася ДТП за участі автомобіля та велосипедиста у результаті якої одна людина загинула, ще одна травмована.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Відомо, що 29-річний водій Chevrolet Aveo скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, близько о 18:25 на 173 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік села Шевченкове Миколаївського району. Після зіткнення автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 28-річний велосипедист загинув на місці пригоди та травмувався пасажир автомобіля, якого доставили до медичного закладу.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.
Раніше повідомлялось, що на трасі «Одеса—Мелітополь—Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.
До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Octavia.
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На Миколаївщині ввечері, 10 листопада сталася ДТП за участі автомобіля та велосипедиста у результаті якої одна людина загинула, ще одна травмована.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Відомо, що 29-річний водій Chevrolet Aveo скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, близько о 18:25 на 173 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік села Шевченкове Миколаївського району. Після зіткнення автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 28-річний велосипедист загинув на місці пригоди та травмувався пасажир автомобіля, якого доставили до медичного закладу.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.
Раніше повідомлялось, що на трасі «Одеса—Мелітополь—Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.
До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Octavia.