У п'ятницю, 10 листопада відбулося вручення премії для журналістів й журналісток «25 до 25: молоді та зухвалі». Серед лавреатів були представники з Миколаєва.

Про це повідомляє Media Development Foundation, пишуть «НикВести».

Зазначається, що журналістка-розслідувачка «Nikcenter» Орсач Оксана та журналістка диджитал-відділу «Суспільне Миколаїв» Свистуха Дар'я отримали премію за свою професійну діяльність.

Журналістка-розслідувачка «Nikcenter» Оксана Орсач працює над створенням аналітичних статтей, дата-проєктів й освітніх можливостей для журналістів. У розслідуваннях викриває корупційні ризики, порушення прав людей і випадки воєнних злочинів на півдні України.

«Я працюю в розслідувальний журналістиці. І в ній, легко зачаруватися, так і розчаруватися. Хай мої матеріали засмучують, злять, змушують розчаровуватися, головне, щоб не залишали людей байдужими. Лише так можна спонукати суспільство не тільки поглянути на проблему, а й шукати її першопричини й «вимикачі». Хочу подякувати своїй редакції, зокрема частина наших працівників на фронті. І памʼятайте про те, що роблять наші колеги та захисники для нас», — говорить Оксана Орсач.

Зокрема, журналістка диджитал-відділу «Суспільне Миколаїв» Свистуха Дар'я пише статті та сюжети про людей, які постраждали через війну.

«Хочу розвиватися, щоб за п’ять років відчувати ще більшу довіру читачів до своїх матеріалів. Але найбільше мрію якнайшвидше написати матеріал про деокупацію мого рідного Кінбурнського півострова й зберегти на фотознімках у репортажі, як миколаївці святкуватимуть перемогу України. У майбутньому також планую зібрати історії жителів Миколаївщини під час війни в одну книгу-пам’ять. Тож, давайте жити за покликом серця, жити за совістю та бути голосом справедливості та свободи. Слава Україні!», — додає Свистуха Дар'я.

Відомо, що премію «25 до 25: молоді та зухвалі» організував Центр розвитку незалежних медіа в Україні Media Development Foundation, щоб підсвітити діяльність медіамейкерів-початківців та підтримати їх на початку карʼєри.

Окрім того, на конкурс подалося 139 претендентів, серед яких журналісти, редактори, фотокореспонденти, відеооператори та інші представники ЗМІ. Журі обрало 25 переможців, яким на момент подачі заявок це не виповнилось 25 років.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вручив нагороди представникам ЗМІ, які проявили себе у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Серед них відеооператор миколаївської філії Суспільного Сергій Куропятник.