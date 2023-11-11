У Рязанській області Росії зранку 11 листопада зійшов із рейок вантажний потяг. На залізниці заявили, що це сталося через «втручання сторонніх осіб».

Про це пише росЗМІ з посиланням на Московську залізницю.

Зазначається, що внаслідок «втручання сторонніх осіб» у роботу залізничного транспорту 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок. На рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає, запевняють у залізниці.

Відомо, що пошкоджень зазнало залізничне полотно, на місце вирушили слідчі та сапери.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазічерез влучання безпілотника.