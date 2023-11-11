У Рязанській області Росії зранку 11 листопада зійшов із рейок вантажний потяг. На залізниці заявили, що це сталося через «втручання сторонніх осіб».
Про це пише росЗМІ з посиланням на Московську залізницю.
Зазначається, що внаслідок «втручання сторонніх осіб» у роботу залізничного транспорту 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок. На рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає, запевняють у залізниці.
Відомо, що пошкоджень зазнало залізничне полотно, на місце вирушили слідчі та сапери.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазічерез влучання безпілотника.
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У Рязанській області Росії зранку 11 листопада зійшов із рейок вантажний потяг. На залізниці заявили, що це сталося через «втручання сторонніх осіб».
Про це пише росЗМІ з посиланням на Московську залізницю.
Зазначається, що внаслідок «втручання сторонніх осіб» у роботу залізничного транспорту 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок. На рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає, запевняють у залізниці.
Відомо, що пошкоджень зазнало залізничне полотно, на місце вирушили слідчі та сапери.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазічерез влучання безпілотника.