Українські бійці Центру спецоперацій «А» СБУ протягом тижня знищили під Авдіївкою російський комплекс відеоспостереження «Муром», чотири РСЗВ, одну систему ППО і ще десятки одиниць техніки.

Про це повідомило СБУ.

Зазначається, що у найгарячіших точках фронту спецпризначенці за тиждень знищили, зокрема комплекс відеоспостереження «Муром», 16 ворожих танків, 28 бойових броньованих машин, чотири РСЗВ, одну систему ППО і 16 безпілотників російської армії.

Також серед знищеного – 11 артилерійських систем, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 55 автомобілів, 70 укріплень і три склади з боєкомплектом.

Орім того, за тиждень українські воїни ліквідували 165 російських військових.

Нагадаємо, розвідники ГУР у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 «Подлет».



