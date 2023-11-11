У Миколаєві припинено рух трамваїв за маршрутом №11.
Про це повідомляє у «Миколаївелектротрансі», стався провал ґрунту під трамвайними коліями.
Крім того, закрито рух трамваїв за маршрутом №1 вулицею Кузнецькою — тимчасово електротранспорт курсуватиме вулицею Чкалова.
Рух буде відновлено після виконання аварійних робіт.
У Микоколаєві минулі роки влітку була актуальною проблема великої кількості вантажівок на дорогах міста. Нагадаємо, що у 2021 році у Миколаєві фури, які везли зерно до портів, скупчились у довгі черги на вулицях в Інгульському районі та блокували роботу залізничного переїзду.
Також у 2020 році на в'їздах до Миколаїв з боку Херсона та Баштанки утворились кілометрові черги з вантажних автомобілів, які, завантажені зерновими.
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У Миколаєві припинено рух трамваїв за маршрутом №11.
Про це повідомляє у «Миколаївелектротрансі», стався провал ґрунту під трамвайними коліями.
Крім того, закрито рух трамваїв за маршрутом №1 вулицею Кузнецькою — тимчасово електротранспорт курсуватиме вулицею Чкалова.
Рух буде відновлено після виконання аварійних робіт.
У Микоколаєві минулі роки влітку була актуальною проблема великої кількості вантажівок на дорогах міста. Нагадаємо, що у 2021 році у Миколаєві фури, які везли зерно до портів, скупчились у довгі черги на вулицях в Інгульському районі та блокували роботу залізничного переїзду.
Також у 2020 році на в'їздах до Миколаїв з боку Херсона та Баштанки утворились кілометрові черги з вантажних автомобілів, які, завантажені зерновими.