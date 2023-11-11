На Миколаївщині до кінця доби буде гроза з дощем та сильним вітром.

Про це повідомляє Миколаївський гідрометцентр.

Зазначається, що вітер очікується 15-20 метрів за секунду, місцями - до 25 метрів. Дощ, за прогнозами, триватиме всю ніч.

«У зв'язку з несприятливими погодними умовами в Миколаївській області оголошено І рівень небезпеки – жовтий», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вересень 2023 року виявився найспекотнішим для Європи та всього світу, побивши рекорд 2020 року.