Росіяни близько 12:35 масовано обстріляли середмістя Херсона, пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«Відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, що вночі армія РФ обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині, ймовірно, з РСЗВ «Град».

«В ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили РФ, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72-річного чоловіка», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що росіяни знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще восьмеро дістали поранення.



