Як відомо, загальна кількість людей, що проживала в громаді до початку повномасштабної війни складала понад 20 тисяч людей. Під час окупації, яка тривала близько 8 місяців, за даними обласної влади там проживали близько 6 тисяч людей.
— У Снігурівці проживає близько 7 тисяч, в цілому в громаді 14 тисяч людей, — розповів Іван Кухта.
Іван Кухта додає, що через відсутність можливості онлайн навчання люди не повертаються до Снігурівки.
— Я думаю через те, що ми зараз знаходимось близько до лінії зіткнення та ми не можемо перейти в офлайн навчання. Тож, це один з ключових важелей, чому не повернулося ще більше людей. Безпека дітей є дуже важливою, — зазначив він.
Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Снігурівку від російських окупантів. Про те, як місцеві жили під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена, читайте в статті «НикВести».
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Як відомо, загальна кількість людей, що проживала в громаді до початку повномасштабної війни складала понад 20 тисяч людей. Під час окупації, яка тривала близько 8 місяців, за даними обласної влади там проживали близько 6 тисяч людей.
— У Снігурівці проживає близько 7 тисяч, в цілому в громаді 14 тисяч людей, — розповів Іван Кухта.
Іван Кухта додає, що через відсутність можливості онлайн навчання люди не повертаються до Снігурівки.
— Я думаю через те, що ми зараз знаходимось близько до лінії зіткнення та ми не можемо перейти в офлайн навчання. Тож, це один з ключових важелей, чому не повернулося ще більше людей. Безпека дітей є дуже важливою, — зазначив він.
Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Снігурівку від російських окупантів. Про те, як місцеві жили під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена, читайте в статті «НикВести».