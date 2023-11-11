Станом на листопад в деокупованій Снігурівській громаді проживає близько 14 тисяч людей. Однак, в самому місті близько 7 тисяч. «НикВести» розповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта. Про це в коментарірозповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Як відомо, загальна кількість людей, що проживала в громаді до початку повномасштабної війни складала понад 20 тисяч людей. Під час окупації, яка тривала близько 8 місяців, за даними обласної влади там проживали близько 6 тисяч людей.

— У Снігурівці проживає близько 7 тисяч, в цілому в громаді 14 тисяч людей, — розповів Іван Кухта.

Іван Кухта додає, що через відсутність можливості онлайн навчання люди не повертаються до Снігурівки.

— Я думаю через те, що ми зараз знаходимось близько до лінії зіткнення та ми не можемо перейти в офлайн навчання. Тож, це один з ключових важелей, чому не повернулося ще більше людей. Безпека дітей є дуже важливою, — зазначив він.

Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Снігурівку від російських окупантів. Про те, як місцеві жили під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена, читайте в статті «НикВести».