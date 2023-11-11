Народний депутат Олександр Пасічний подякував Збройним Силам України за звільнення частини Миколаївщини та Херсонщини від російсько-окупаційних військ.

У промові, опублікованій в Facebook- сторінці нардепа, він зазначає, що Миколаївщина стала щитом всього півдня України.

За його словами наразі єдиним тимчасово окупованим місцем на Миколаївщині є Кінбурська коса, звідти російська армія обстрілює Очаків та інші сусідні громади.

«Щиро дякую, кожному, що ми вистояли в цій боротьбі. Впевнений, що одного дня вся територія нашої країни буде звільнена! Як рік тому була звільнена Снігурівка, Чорнобаївка, Херсон і десятки інших населених пунктів. І в кожному місті та селі майорітиме наш прапор! І кожен українець житиме в вільній та незалежній Україні! Слава Україні!», — повідомляє Олександр Пасічний.

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