Флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акула» та «Серна».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У листопаді 2022 року Президент запустив через платформу United24 збір на перший у світі флот морських дронів. Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі. Сьогодні частина Чорноморського флоту РФ пішла на дно», — зазначив Михайло Федоров.

Він додає, що армія морських дронів уразила ворожі судна «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акула» та «Серна».

«Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у середу, 8 листопада, росіяни вчергове обстріляли Одеську область. Під ракетний удар потрапило іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинула людина і ще четверо було поранено.