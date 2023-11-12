За результатами проведених заходів щодо перевірки дотримання вимог порядку збуту та розповсюдження водних біоресурсів виявлено факт незаконної реалізації риби у Центральному районі Миколаєва.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що на ринку, розташованому на вулиці 3-й Слобідській, громадянин здійснював продаж свіжовиловлених карасів, загальною вагою 3 кілограми, без наявності документів, які підтверджують законність придбання.

Окрім того, складено протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали справи направлені до суду.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.