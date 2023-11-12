Вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, силам ППО вдалося знищити одну з керованих авіаційних ракет. Однак дві інших влучили по відкритій території області.
«Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області. Під артилерійським вогнем було село Солончаки Куцурубської громади.
11 листопада, о 06:35 ворожі обстріли фіксувалися по селах Іванівка та Яселка Куцурубської громади.
Раніше повідомлялося, що 27 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.
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Вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, силам ППО вдалося знищити одну з керованих авіаційних ракет. Однак дві інших влучили по відкритій території області.
«Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області. Під артилерійським вогнем було село Солончаки Куцурубської громади.
11 листопада, о 06:35 ворожі обстріли фіксувалися по селах Іванівка та Яселка Куцурубської громади.
Раніше повідомлялося, що 27 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.