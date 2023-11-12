Вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, силам ППО вдалося знищити одну з керованих авіаційних ракет. Однак дві інших влучили по відкритій території області.

«Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області. Під артилерійським вогнем було село Солончаки Куцурубської громади.

11 листопада, о 06:35 ворожі обстріли фіксувалися по селах Іванівка та Яселка Куцурубської громади.

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.