У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі — це «акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору».
Росіяни зробили собі штаб у приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова.
Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.
ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.
Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».
Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.
«Після удару в Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль», ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі пролунало кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу.
Після цього в ГУР України повідомили, що поранені: Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, який отримав звання генерал-полковника у 2023 році, а також генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200-ї ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.
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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі — це «акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору».
Росіяни зробили собі штаб у приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова.
Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.
ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.
Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».
Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.
«Після удару в Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль», ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі пролунало кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу.
Після цього в ГУР України повідомили, що поранені: Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, який отримав звання генерал-полковника у 2023 році, а також генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200-ї ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.