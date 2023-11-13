У неділю, 12 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 12 листопада, о 08:46 зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по місту Очаків Очаківської громади.
Також вчора, 12 листопада, о 23:03, 23:51 та сьогодні вночі, 13 листопада, о 00:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади.
Раніше повідомлялось, що вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
У неділю, 12 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 12 листопада, о 08:46 зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по місту Очаків Очаківської громади.
Також вчора, 12 листопада, о 23:03, 23:51 та сьогодні вночі, 13 листопада, о 00:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади.
Раніше повідомлялось, що вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».