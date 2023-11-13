Вчора, ввечері, 12 листопада вечірнього було завдано ворожого ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

«Близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження ще в одному розважальному комплексі. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Він додав, що з громад Куп'янського, які постійно обстрілюються, вже евакуйовано 257 дітей, ще 35 - необхідно евакуювати.

Нагадаємо, правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.