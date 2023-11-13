Станом на 13 листопада, через негоду знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України. Знеструмлення фіксуються у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, минулої доби рятувальники 48 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях:

розпилено та прибрано 48 повалених дерев;

відбуксировано 6 транспортних засобів;

відкачано 3 тисячі 635 кубічних метрів води;

Нагадаємо, що унаслідок погіршення погодних умов станом на вечір неділі знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях України.