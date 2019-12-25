Сегодня, 25 декабря, на Соборной площади в Николаеве состоялся фестиваль, приуроченный к Рождеству по григорианскому календарю.

Действо стартовало в 12 часов дня с концерта духовой музыки «Мелодии Рождества» в исполнении военного оркестра.

После этого началась праздничная программа «Рождество Иисуса Христа» – с концертом, колядками, рождественским вертепом и детской призовой программой. На главной площади также работал автобус-кинотеатр Christmas Bus и благотворительная ярмарка.

В 18:00 начался концерт «Рождественская встреча на Соборной». Ттретья, заключительная, часть праздника состояла из авторской музыкальной программы «Звезда надежды» Заслуженного артиста Украины Александра Сычова и выступления группы «Вернисаж».

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер