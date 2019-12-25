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Сегодня, 25 декабря, на Соборной площади в Николаеве состоялся фестиваль, приуроченный к Рождеству по григорианскому календарю.
Действо стартовало в 12 часов дня с концерта духовой музыки «Мелодии Рождества» в исполнении военного оркестра.
После этого началась праздничная программа «Рождество Иисуса Христа» – с концертом, колядками, рождественским вертепом и детской призовой программой. На главной площади также работал автобус-кинотеатр Christmas Bus и благотворительная ярмарка.
В 18:00 начался концерт «Рождественская встреча на Соборной». Ттретья, заключительная, часть праздника состояла из авторской музыкальной программы «Звезда надежды» Заслуженного артиста Украины Александра Сычова и выступления группы «Вернисаж».
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Сегодня, 25 декабря, на Соборной площади в Николаеве состоялся фестиваль, приуроченный к Рождеству по григорианскому календарю.
Действо стартовало в 12 часов дня с концерта духовой музыки «Мелодии Рождества» в исполнении военного оркестра.
После этого началась праздничная программа «Рождество Иисуса Христа» – с концертом, колядками, рождественским вертепом и детской призовой программой. На главной площади также работал автобус-кинотеатр Christmas Bus и благотворительная ярмарка.
В 18:00 начался концерт «Рождественская встреча на Соборной». Ттретья, заключительная, часть праздника состояла из авторской музыкальной программы «Звезда надежды» Заслуженного артиста Украины Александра Сычова и выступления группы «Вернисаж».
Фото: Вячеслав Тешнер
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко