Сегодня, 27 декабря, состоялось открытие обновленного Центра предоставления административных услуг в администрации Ингульского района.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе презентации Центра предоставления административных услуг Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что в данный момент объект закрыт для приема граждан из-за нехватки персонала.

— Ранее у нас возникла идея расширить администрацию. Мы сделали то, что вы сейчас видите. Но, как оказалось, нужно еще поработать. Во-первых, мы планируем сделать более удобным перемещение по территории. Была отремонтирована дорога, подъезды. Но тут не хватает детской зоны. Единственная проблема, которая сейчас сложилась в ЦНАПе это отсутствие людей, которые смогут заполнить места. Мы хотим чтобы те места, где предоставляются административные услуги были современными. Чтобы люди чувствовали себя не скотом, а гражданами Украины, - заявил Алексанр Сенкевич.

В свою очередь, директор ЦНАПа Дмитрий Лазарев заявил, что центр начнет работать с 1 февраля.

— Не имея возможности нормальной мощности нет смысла открывать такой ЦНАП. Это не очень большой срок, учитывая большое количество праздников, надеюсь, что мы максимально быстро заполним эти рабочие места. Много желающих уже подало документы и ожидает решение комиссии, - сказал Дмитрий Лазарев.

Также Дмитрий Лазарев рассказал, что в ЦНАПе ожидается обслуживание до 300 человек в день. После чего провел небольшую экскурсию по зданию, показав несколько зон: зону ожидания, административный зал и зону оформления загранпаспортов и паспортов граждан Украины.

По его словам, при надлежащем финансировании в ближайшее время в Центре может также появиться зона выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.

— Здесь учтены все требования и относительно доступности и относительно защищенности информации. Помимо этого, отличием от классического ЦНАПа будет то, что тут будут работать универсальные администраторы, которые буду принимать 160 услуг, предоставляемых Центром. Такого не будет, что у одного столика целая очередь, а в другом месте никого, - сказал он.

Отметим, что в центре предоставляется также доступ для перемещения людей с ограниченными возможностями — в зале ожидания установлен электроподъемник для колясочников.

— Человек, который здесь находится нажимает, подъезжает, куда ему необходимо. Все это предусмотрено государственными строительными нормами, чтобы люди с ограниченными возможностями не ощущали невозможность перемещатся по месту. Кроме того, можно использовать кнопку вызова. Мы бы очень хотели, чтобы так выглядел каждый ЦНАП в городе. К сожалению, централизованного ЦНАПа нет, который бы мог обслуживать всех горожан. Они должны улучшаться каждый день. Это точка соприкосновения городской власти и горожан, - cказал городской голова.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что горожане пользуются услугами ЦНАПа в здании городского совета больше, чем в Корабельном районе.

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик