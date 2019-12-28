Сегодня, 28 декабря в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

На открытии присутствовали мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко, главврач БСМП Александр Демьянов, начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай, депутаты Николаевского городского совета Елена Киселева, Сергей Карцев, Федор Панченко, Дмитрий Жвавый, Анатолий Дюмин, а также член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин.

— Против нас было все: изменения в строительном законодательстве. Это все переделывали и переделывали, а потом, когда мы были уже на финишной прямой, оказалось, что надо устанавливать еще и лифты. Но мы сделали все на совесть. Хочу поблагодарить весь депутатский корпус потому что это то, что останется в памяти о нашей с вами работе, - сказал Александр Сенкевич.

В новом травмпункте расположены кабинеты с современным ремонтом, мебелью и оборудованием, в частности, 2 современные операционные и приемный покой. Также в травмпункте расположены лифты, которые соответствуют всем действующим требованиям. При этом травматологический пункт оснащен новой системой противопожарной безопасности. Пропускная способность травмпункта - до 120 человек в сутки.

Как рассказал главврач Александр Демьянова, травматологическое отделение начнет принимать пациентов уже в январе 2020 года, после проведения дезинфекции помещений.

Напомним, что вопрос строительства нового здания травмпункта в больнице скорой медицинской помощи Николаева впервые был публично озвучен в ходе выездного заседания планово-бюджетной комиссии горсовета предыдущего созыва в феврале 2015 года. Тогда депутаты высказали мнение, что значительную часть проблем в Больнице скорой медицинской помощи можно решить, перераспределив расходы на медицину таким образом, чтобы вместо строительства новых семейных амбулаторий средства пошли на усовершенствование существующих медицинских учреждений, в том числе ремонт травмпункта.

В итоге тогда горздрав подготовил проект строительства нового травматологического пункта, тендер на строительство которого за 5,5 миллиона состоялся в августе 2016 года. Подрядчик, компания «Антарес - Буд», должна была завершить строительные работы до конца 2018 года. Однако окончание работ и открытие травмпункта переносилось на полтора года.

В октябре 2017 года во время публичного отчета тогдашний вице-мэр по социально-гуманитарным вопросам Евгений Шевченко заявил, что травмпункт в БСМП будет достроен до конца первого квартала 2018 года, однако впоследствии сроки окончания работ несколько раз переносились, а стоимость строительства возросла до 16 миллионов гривен.

В марте 2018 года заказчик строительства травмпункта, превратившегося в долгострой, главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что работы будут завершены в первом квартале 2018 года, после чего он согласен уволиться, поскольку считает себя ответственным за срыв сроков строительства.

В ноябре прошлого года начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не смогла сказать, когда будет завершено строительство нового травмпункта на территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева. А в декабре мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что главврач БСМП Александр Демьянов подписал с подрядчиком контракт сроком до конца 2019 года, хотя изначально планировалось, что работы будут завершены до конца 2018 года.

В мэрии планировали открытие травмпункта к 230-летию со дня основания Николаева, однако подрядчик не смог завершить работы к сентябрю, таким образом, открыть новый травмпункт пообещали до конца года.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко