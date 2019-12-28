|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:00
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.45 грн
|27.7 грн
Сегодня, 28 декабря в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта.
Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.
На открытии присутствовали мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко, главврач БСМП Александр Демьянов, начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай, депутаты Николаевского городского совета Елена Киселева, Сергей Карцев, Федор Панченко, Дмитрий Жвавый, Анатолий Дюмин, а также член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин.
— Против нас было все: изменения в строительном законодательстве. Это все переделывали и переделывали, а потом, когда мы были уже на финишной прямой, оказалось, что надо устанавливать еще и лифты. Но мы сделали все на совесть. Хочу поблагодарить весь депутатский корпус потому что это то, что останется в памяти о нашей с вами работе, - сказал Александр Сенкевич.
В новом травмпункте расположены кабинеты с современным ремонтом, мебелью и оборудованием, в частности, 2 современные операционные и приемный покой. Также в травмпункте расположены лифты, которые соответствуют всем действующим требованиям. При этом травматологический пункт оснащен новой системой противопожарной безопасности. Пропускная способность травмпункта - до 120 человек в сутки.
Как рассказал главврач Александр Демьянова, травматологическое отделение начнет принимать пациентов уже в январе 2020 года, после проведения дезинфекции помещений.
Напомним, что вопрос строительства нового здания травмпункта в больнице скорой медицинской помощи Николаева впервые был публично озвучен в ходе выездного заседания планово-бюджетной комиссии горсовета предыдущего созыва в феврале 2015 года. Тогда депутаты высказали мнение, что значительную часть проблем в Больнице скорой медицинской помощи можно решить, перераспределив расходы на медицину таким образом, чтобы вместо строительства новых семейных амбулаторий средства пошли на усовершенствование существующих медицинских учреждений, в том числе ремонт травмпункта.
В итоге тогда горздрав подготовил проект строительства нового травматологического пункта, тендер на строительство которого за 5,5 миллиона состоялся в августе 2016 года. Подрядчик, компания «Антарес - Буд», должна была завершить строительные работы до конца 2018 года. Однако окончание работ и открытие травмпункта переносилось на полтора года.
В октябре 2017 года во время публичного отчета тогдашний вице-мэр по социально-гуманитарным вопросам Евгений Шевченко заявил, что травмпункт в БСМП будет достроен до конца первого квартала 2018 года, однако впоследствии сроки окончания работ несколько раз переносились, а стоимость строительства возросла до 16 миллионов гривен.
В марте 2018 года заказчик строительства травмпункта, превратившегося в долгострой, главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что работы будут завершены в первом квартале 2018 года, после чего он согласен уволиться, поскольку считает себя ответственным за срыв сроков строительства.
В ноябре прошлого года начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не смогла сказать, когда будет завершено строительство нового травмпункта на территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева. А в декабре мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что главврач БСМП Александр Демьянов подписал с подрядчиком контракт сроком до конца 2019 года, хотя изначально планировалось, что работы будут завершены до конца 2018 года.
В мэрии планировали открытие травмпункта к 230-летию со дня основания Николаева, однако подрядчик не смог завершить работы к сентябрю, таким образом, открыть новый травмпункт пообещали до конца года.
Фото: Юлия Бойченко
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Сегодня, 28 декабря в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта.
Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.
На открытии присутствовали мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко, главврач БСМП Александр Демьянов, начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай, депутаты Николаевского городского совета Елена Киселева, Сергей Карцев, Федор Панченко, Дмитрий Жвавый, Анатолий Дюмин, а также член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин.
— Против нас было все: изменения в строительном законодательстве. Это все переделывали и переделывали, а потом, когда мы были уже на финишной прямой, оказалось, что надо устанавливать еще и лифты. Но мы сделали все на совесть. Хочу поблагодарить весь депутатский корпус потому что это то, что останется в памяти о нашей с вами работе, - сказал Александр Сенкевич.
В новом травмпункте расположены кабинеты с современным ремонтом, мебелью и оборудованием, в частности, 2 современные операционные и приемный покой. Также в травмпункте расположены лифты, которые соответствуют всем действующим требованиям. При этом травматологический пункт оснащен новой системой противопожарной безопасности. Пропускная способность травмпункта - до 120 человек в сутки.
Как рассказал главврач Александр Демьянова, травматологическое отделение начнет принимать пациентов уже в январе 2020 года, после проведения дезинфекции помещений.
Напомним, что вопрос строительства нового здания травмпункта в больнице скорой медицинской помощи Николаева впервые был публично озвучен в ходе выездного заседания планово-бюджетной комиссии горсовета предыдущего созыва в феврале 2015 года. Тогда депутаты высказали мнение, что значительную часть проблем в Больнице скорой медицинской помощи можно решить, перераспределив расходы на медицину таким образом, чтобы вместо строительства новых семейных амбулаторий средства пошли на усовершенствование существующих медицинских учреждений, в том числе ремонт травмпункта.
В итоге тогда горздрав подготовил проект строительства нового травматологического пункта, тендер на строительство которого за 5,5 миллиона состоялся в августе 2016 года. Подрядчик, компания «Антарес - Буд», должна была завершить строительные работы до конца 2018 года. Однако окончание работ и открытие травмпункта переносилось на полтора года.
В октябре 2017 года во время публичного отчета тогдашний вице-мэр по социально-гуманитарным вопросам Евгений Шевченко заявил, что травмпункт в БСМП будет достроен до конца первого квартала 2018 года, однако впоследствии сроки окончания работ несколько раз переносились, а стоимость строительства возросла до 16 миллионов гривен.
В марте 2018 года заказчик строительства травмпункта, превратившегося в долгострой, главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что работы будут завершены в первом квартале 2018 года, после чего он согласен уволиться, поскольку считает себя ответственным за срыв сроков строительства.
В ноябре прошлого года начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не смогла сказать, когда будет завершено строительство нового травмпункта на территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева. А в декабре мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что главврач БСМП Александр Демьянов подписал с подрядчиком контракт сроком до конца 2019 года, хотя изначально планировалось, что работы будут завершены до конца 2018 года.
В мэрии планировали открытие травмпункта к 230-летию со дня основания Николаева, однако подрядчик не смог завершить работы к сентябрю, таким образом, открыть новый травмпункт пообещали до конца года.
Фото: Юлия Бойченко
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов