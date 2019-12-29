Сегодня, 29 декабря в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, троллейбусную линию планируют запустить в конце января 2020 года.

— Линию запустят уже в начале следующего года, после ввода ее в эксплуатацию. Работы, фактически, уже закончены. Надеюсь, что николаевцы после запуска и планового выезда троллейбусов на маршрут будут ими пользоваться потому что мы сделали это не для красоты и не для себя, а для того, чтобы жители Намыва могли пользоваться єтим видом транспорта, - сказал Александр Сенкевич.

Как рассказал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев на строительство троллейбусной линии было потрачено порядка 34 миллионов гривен. В частности, 16 миллионов гривен было потрачено на троллейбусную подстанцию.

Мэр Александр Сенкевич также отметил, что на сегодняшний день подрядчик получил еще не полную сумму за строительство троллейбусной линии.

— Мы рассчитываем, что в январе мы проведем все оплаты. Всегда была проблема с городским бюджетом в конце года, когда есть на казначейских счетах куча денег, а нет использования бюджетных средств. На сегодняшний день у нас сложилась другая ситуация, когда куча объектов сделано, финансирование ожидается, а на казначейских счетах ноль. Впервые в этой каденции мы сталкиваемся с тем, что объекты сделаны, а денег не заработали, - сказал мэр.

Стоит отметить, что по всему берегу в микрорайоне «Намыв» установили остановочные комплексы, которыми уже пользуются горожане. Как известно, по новой троллейбусной линии на берег будут курсировать маршруты №2 и №7.

Напомним, 14 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич официально открыл строительство новой троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. В ноябре 2018 коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просило 40 миллионов гривен на строительство троллейбусной линии.

Позже стало известно, что стоимость строительства линии в микрорайоне «Намыв» возросла с 29,7 миллиона гривен до 41 миллиона гривен.

В мае при заключении нового договора цена на строительство линии выросла почти на 4 миллиона. В то же время, Александр Сенкевич рассказал, что троллейбусная линия не будет запущена ко Дню города в связи с поздним выделением денежных средств.