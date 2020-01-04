В Каховке в Херсонской области 4 января начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя, произошедшее накануне.

Речь идет об убийстве 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь, 1 января. По версии следствия, мужчина пришел выяснять отношения с сожителем своей бывшей жены - бывшим правоохранителем. Сделал выстрел из травматического пистолета в своего оппонента, но не попал. В ответ он получил по меньшей мере, 7 пуль - именно столько гильз нашли на месте происшествия. Пострадавшего госпитализировали, но спасти так и не смогли - он умер.

Злоумышленник был задержан, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.



Накануне в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Подозреваемого взяли под арест на два месяца без права внесения залога.



Как пишет сайт ATinform, во время перестрелки на месте присутствовал действующий сотрудник полиции, который стал основным свидетелем по убийству Чебукина. В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей и проходит освидетельствование на полиграфе. ГБР начало уголовное производство по статье 365 (Превышение власти) УК Украины.

1 января, в городе Каховка 26-летний житель приехал во двор бывшей жены и 3-летнего ребёнка и был расстрелян в собственной машине. Получил 15 пуль 9 мм. Находился в больнице в коме и скончался. Видео с камер удалены. Экспертизу фальсифицируют. Кастрюли пришли громить полицаев. pic.twitter.com/X22gpjjFWS — Почти Политика (@sovfed_no) January 4, 2020

Сегодня жители Каховки пришли в полицию, чтобы узнать о ходе расследования и результатах экспертиз, в частности, один ли человек осуществлял выстрелы в мужчину, который впоследствии скончался.

Кроме того, родственники погибшего утверждают, что видео с уличных камер наблюдения исчезло.

— Пропадают видеодоказательства, мы хотим добиться того, чтобы нам вернули видеодоказательства, где это все произошло. И чтобы мы узнали, кто это был, сколько их всего, и их посадили. Потому что, когда мой брат прибыл в больницу, он говорил: за что они меня так? Это был не один человек, - рассказала сестра погибшего Дарья Чебукина.

Как пишет «Мост», также остается вопрос оружия, из которого стреляли в мужчину, ведь местные врачи заявляли, что из погибшего изъяли пули от разных видов оружия. Полиция же, по словам протестующих, говорит только об одном виде оружия, что по их мнению може свидетельствовать о попытках сокрытия обстоятельств дела.

— Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия, - сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

Люди, которые вышли под Каховский райотдел полиции, не расходились до вечера, и их действия ставали все радикальнее. В частности, как говорится в сообщении на странице пользователя Facebook Стаса Домбровского, частники пикета выгнали с площади перед райотделом бойцов бывшего Беркута, который экстренно привезли из Херсона.

Вечером зданию райотдела были подвезены шины, которые подожгли на глазах у всех собравшихся. Затем в здание полетела зеленка, яйца, петарды и фейерверки. единственное требование людей - чтобы правоохранители озвучили правду в деле об убийстве мужчины. К горящим покрышкам сотрудников Каховского РО УГСЧС не подпускали. Потушить огонь удалось лишь через несколько часов, когда силовики сделали заслон и пожарные смогли подступиться к месту огня.

Фоторепортаж