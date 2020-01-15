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В Красноильске Черновицкой области ночью традиционно на Старый Новый год водили Маланку. Переодетые в различных сказочных персонажей участники действа несколько дней развлекают посетителей праздника.
Поэтому не удивительно, что больше всего туристов едут в Красноильск, ведь именно здесь сохранилась самая аутентичная и в то же время наиболее известная Маланка Украины. Как известно, Маланкой или Щедрым вечером называют вечер накануне Старого Нового года. Праздник Маланки отмечают новогодним обрядом с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.
Маркиян Лысейко, Радио Свобода
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В Красноильске Черновицкой области ночью традиционно на Старый Новый год водили Маланку. Переодетые в различных сказочных персонажей участники действа несколько дней развлекают посетителей праздника.
Поэтому не удивительно, что больше всего туристов едут в Красноильск, ведь именно здесь сохранилась самая аутентичная и в то же время наиболее известная Маланка Украины. Как известно, Маланкой или Щедрым вечером называют вечер накануне Старого Нового года. Праздник Маланки отмечают новогодним обрядом с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.
Маркиян Лысейко, Радио Свобода