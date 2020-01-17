В пятницу, 17 января, в николаевской общеобразовательной школе №36 прошло торжественное открытие просторного спортивного зала, пищеблока с новым оборудованием и столовой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, на открытии спортивного зала городской голова Александр Сенкевич поблагодарил депутатов, которые довели ремонт до конца.

— Это школа является знаковой для нас. Предыдущий городской голова Юрий Исаевич был главным идеологом совместно с депутатами городского совета Сергеем Карцевым и Вячеславом Карцевым, которые сказали, что «школе быть». Сегодня эта школа одна и лучших школ в Николаеве по качеству сделанных ремонтных работ. Дети заслуживают получать качественные учебные услуги. Конечно, у нас много школ, которые нуждаются в качественном ремонте, постепенно все приведем в порядок, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр выразил благодарность депутату городского совета Сергею Карцеву, подчеркнув, что именно он систематически поднимал проблемы школы на комиссиях и сессиях горсовета.

— В феврале 2016 годы мы приехали сюда на площадку. Там была разруха и запустение. Мы приехали по инициативе народного депутата Бориса Козыря, к которому обратилась обычная мама ученицы этой школы. И я благодарен за то, что сегодня мы здесь находимся. Это все было очень непросто. 4 долгих года нам блокировали строительство. Но я благодарен тем, кто стоял плечом к плечу и создавал с нами наш Николаев, - рассказал Сергей Карцев.

Также на открытии присутствовал народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь, который рассказал о том, что строительство началось благодаря инициативе родителей учеников.

— У нас сегодня большой праздник. Мы открываем школу, ремонт которой возрождал ее к жизни на протяжении 4 лет. Все начиналось в кабинете у Вячеслава Николаевича. После выборов в местные советы мы обсуждали, что бы сделать для нашего района, необходимое для людей. Первым и самым важным человеком, начавшим этот процесс, стала Анжелика, мама ученицы 36 школы, и весь педагогический состав в ее лице. Но для такого сложного проекта нужен был и фронтмен, и им стал Сергей Карцев, - отметил Борис Козырь.

После открытия спортивного зала директор школы пригласила присутствующих спуститься на первый этаж, где расположена современная школьная столовая и обновленный пищеблок. Для гостей праздника был подготовлен сюрприз от самых маленьких учеников школы и участницы проекта «МастерШеф» Анастасии Погосовой, которая несколько лет назад преподавала в 36 школе уроки труда и основ жизнедеятельности.

Депутаты и чиновники во главе с городским головой распределились на 4 команды, дегустировали предложенные поваром блюда, отгадывая его состав.

В частности, после торжественной части мэр Александр Сенкевич проинспектировал пищеблоки, в которых готовят еду для школьников.

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик