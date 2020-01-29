В среду, 29 января, в Николаеве возле памятника героям Небесной сотни горожане почтили память павших в бою под Крутами, который произошел в январе 1918 года на железнодорожной станции.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Участие в церемонии от властей приняли Николаевский городской голова Александр Сенкевич, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко и заместитель председателя Николаевской ОГА Татьяна Стахевич.

Также память погибших борцов за молодую Украинскую Народную Республику почтили военнослужащие, неравнодушные горожане и студенты.

Справка. Круты – одна из трагических страниц в истории украинских освободительных боев 1917-1921 годов. Бой под Крутами произошел в 130 километрах северо-восточнее Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинский институт национальной памяти сравнил бой под Крутами с обороной Донецкого аэропорта и назвал погибших в 1918 году студентов «первыми киборгами».

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик