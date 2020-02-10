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В воскресенье, 9 февраля, в Николаеве в плавбассейне «Водолей» состоялся 23-й турнир памяти заслуженного тренера Украины Григория Бурлакова.
В соревнованиях участвовали 120 пловцов, сообщают НикВести.
Среди участников турнира были воспитанники спортивных школ, клубов и секций возрастом от 6 лет.
Николаевец Григорий Бурлаков, которому посвящен турнир, за 34 года профессиональной деятельности воспитал 40 мастеров спорта по плаванию Он умер в 1997 году в возрасте 59 лет.
Фото: Вячеслав Тешнер
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В воскресенье, 9 февраля, в Николаеве в плавбассейне «Водолей» состоялся 23-й турнир памяти заслуженного тренера Украины Григория Бурлакова.
В соревнованиях участвовали 120 пловцов, сообщают НикВести.
Среди участников турнира были воспитанники спортивных школ, клубов и секций возрастом от 6 лет.
Николаевец Григорий Бурлаков, которому посвящен турнир, за 34 года профессиональной деятельности воспитал 40 мастеров спорта по плаванию Он умер в 1997 году в возрасте 59 лет.
Фото: Вячеслав Тешнер