В воскресенье, 9 февраля, в Николаеве в плавбассейне «Водолей» состоялся 23-й турнир памяти заслуженного тренера Украины Григория Бурлакова.

В соревнованиях участвовали 120 пловцов, сообщают НикВести.

Среди участников турнира были воспитанники спортивных школ, клубов и секций возрастом от 6 лет.

Николаевец Григорий Бурлаков, которому посвящен турнир, за 34 года профессиональной деятельности воспитал 40 мастеров спорта по плаванию Он умер в 1997 году в возрасте 59 лет.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер