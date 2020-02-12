В среду, 12 февраля методисты компании-разработчика образовательных технологий ENSOF провели обучающий семинар-практикум по естественным дисциплинам для учителей школ Николаевской области и города.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Семинар «Использование цифровых измерительных комплексов в современном школьном образовании со STEAM-подходом» проходил на базе Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.

Специалисты компании рассказали учителям о новом цифровом оборудовании Еinstein™, а также провели практическое занятие, на котором показали, как сочетать планшеты, ноутбуки, измерительные цифровые датчики с традиционным оборудованием для преподавания естественных наук: физики, химии и биологии.

Как рассказал руководитель Департамента разработок компании ENSOF Александр Дорош, целью семинара-практикума является обучить учителей пользоваться новым цифровым оборудованием, которым оснащены их школы.

— Наша компания разрабатывает и производит образовательное оборудования в рамках авторского концепта «Атмосферного образования». Его суть заключается в создании познавательной и практической учебной среды, в которой ученики и учителя взаимодействуют за счет интерактивных технологий и дидактических материалов, а также исследуют природные явления. Мы предлагаем николаевским учителям решение, как заинтересовать своих учеников в изучении естественных наук. За период 2018-2019 годов более 30 школ Николаевской области получили цифровые измерительные комплексы. Мы помогаем учителям освоить новые навыки согласно требованиям STEАM-образования. Это новый учебный подход, основанный на сочетании нескольких дисциплин: науки, технологий, инженерии, математики и искусства. В основе этого подхода заложено приобретение знаний с помощью простой и доступной визуализации научных явлений, - сказал Александр Дорош.

Методист по физике Ольга Конотопчик отметила, что лабораторные работы по естественным дисциплинам можно проводить не только в классе, но и на улице, что даст возможность ученикам легче освоить материал.

— Значительное внимание мы уделяем учебной атмосфере в классе. Современного ученика стоит заинтересовать и найти к нему подход, чтобы вызвать желание учиться. Лабораторные работы по химии и физике можно проводить не только в классе, но и на улице. Ученикам легче освоить естественные дисциплины в том случае, когда они четко осознают как приобретенные знания на практике использовать в жизни. На уроках биологии, например, цифровые лаборатории, в состав которых входят соответствующие датчики, дают возможность измерять частоту сердечных сокращений, артериальное давление, сделать электрокардиограмму и так далее, - сказала Ольга Конотопчик.

Компания ENSOF - один из крупнейших украинских разработчиков и производителей продуктов для STEАM и инклюзивного образования, представленный торговой маркой Interschool ™. Компания имеет самый большой в Восточной Европе департамент исследований и разработки образовательных решений для школ и инклюзивных центров. За 10 лет своей деятельности ENSOF обеспечила современным образовательным оборудованием более 3000 школьных кабинетов в Украине и мире (Грузия, Армения и Беларусь), научила более 6000 учителей использовать образовательные и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в учебном процессе, создала методические пособия по использованию цифровых лабораторий. Вся продукция InterSchool ™ изготавливается и реализуется в рамках концепции «Атмосферный класс» - комплексного решения, которое включает в себя полный набор образовательного инструментария для привлечения ученика в учебный процесс.

Напомним, что в Николаеве презентовали платформу «Муниципальный индекс благополучия молодежи» (ИБМ). Это онлайн-сервис, который поможет отслеживать реальные проблемы молодежи города, получать предложения и замечания по развитию молодежной политики.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко