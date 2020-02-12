Авиаторы Национальной гвардии Украины прошли очередное обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что курс теоретических занятий и полетов по программе первичной летной подготовки на вертолетах типа ЕС 225 LP проходил с 31 января по 8 февраля. Тренировку проводили специалисты компании Airbus Helicopter (Французская Республика) на базе воинской части 2269 НГУ (Кировоградская область).

Отмечается, в рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине проводится переобучение летного и инженерно-технического состава авиации НГУ на вертолет типа ЕС 225 LP на базе компании «Airbus Helicopters». По условиям контракта Нацгвардии должна получить 12 таких вертолетов, поэтапное получение которых уже начато.

В МВД также добавили, что первый курс подготовки на таких вертолетах еще 2018 года прошли во Франции 2 пилота Нацгвардии и 6 гвардейских специалистов инженерно-технического состава. Основные задачи летательных аппаратов Airbus в Нацгвардии - перемещение личного состава и техники для проведения спецопераций и многопрофильное использование этих летательных аппаратов во время чрезвычайных ситуаций.

— Н225 обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин. Характеристики этого вертолета полностью соответствуют задачам, которые выполняет Национальная гвардия, - сказано в сообщении.

Напомним, что координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Николаевской области провела плановые тактико-специальные учения на одном из военных объектов вблизи города Вознесенск.

Фоторепортаж

Фото: пресс-служба Министерсва внутренних дел Украины, Национальной гвардии Украины, Военной части 2269 НГУ